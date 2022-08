She-Hulk, conferma anche Jessica Gao: 'Sarà per forza nei prossimi Avengers'

Solo due giorni fa, con una dichiarazione completamente a sorpresa persino per Tatiana Maslany, Mark Ruffalo ha affermato quasi con certezza che il personaggio di She-Hulk farà sicuramente parte dei prossimi film sugli Avengers. Ora abbiamo una doppia conferma, anche quella della regista Jessica Gao!

La nuova serie del Marvel Cinematic Universe che ha debuttato solo ieri sugli schermi di Disney+ aveva due pericoli davanti a sé: uno è riuscito a smarcarlo, l’altro pare si stia invece aggravando. Da un lato, l’inedito approccio legal drama di She Hulk – con tanto di trailer identico a Law & Order in ogni dettaglio – ha guadagnato il favore del pubblico, che ne ha esaltato i toni quotidiani e da vita di tutti i giorni. Dall’altro si trema per il restyling soft di Daredevil a lungo pianificato, anticipa la regista Kat Coiro, il che fa pensare che sia destinato a rimanere. Ora si scopre addirittura che non dipenderebbe neanche dalle scelte creative di She-Hulk, perché Marvel ha mantenuto il pieno controllo su Daredevil.

Per quanto riguarda Matt Murdock dunque, c’è solo da incrociare le dita. Ma per il personaggio della Maslany invece, il successo sembra stia già arrivando. Tanto che la sceneggiatrice Jessica Gao è tornata sulle parole di Mark Ruffalo sull’entrata di She Hulk negli Avengers in un episodio del podcast Hero Nation di Deadline, per dare anche la sua sicura conferma: “Ci sono tutte queste cose che vengono dette in She-Hulk in riferimento ad altri titoli MCU, alcune delle quali sono pertinenti alla sua vita in quel mondo. Ma c'è quella con Abominio mostrata anche nel trailer ed è come se lui le dicesse che è stata respinta dai Vendicatori. Sarei scioccata se non iniziassero a metterla nei film, in particolare nei team-up degli Avengers".

Solo due giorni prima, Ruffalo aveva infatti dichiarato: “Ormai Tatiana è dentro con questa serie, non ci sarà un altro Avengers senza di lei. Questo è quello che sto sentendo in giro". Lui potrebbe addirittura cederle il posto, il che gli permetterebbe di concentrarsi sul progetto di World War Hulk dal 2023. Ma a questo punto, considerata la proposta della Maslany su un crossover fra She Hulk e Deadpool, vedremo anche lui fare squadra nel MCU?