She Came to Me, Anne Hathaway: 'Amo ogni tipo di film'

In occasione dell'inizio del 'The Berlin Film Festival', questa sera verrà presentato in anteprima mondiale She Came to Me, il nuovo film di Rebecca Miller interpretato da Anne Hathaway, Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig e Evan Ellison.

Durante la conferenza stampa della premiere, la Hathaway ha voluto esprimere il suo grande amore per il cinema, indipendente e non, sottolineando come il suo cuore batta per ogni tipo di film: "Più tipi ce ne sono, meglio è".

Il premio Oscar ha dichiarato: “A volte pensiamo a queste cose come fossero isolate l'una dall'altra. Ma in questo momento, per il modo in cui tutti partecipiamo ai film e per quanto tutti siamo incerti su quale sia il futuro culturale del cinema per il pubblico, penso che sia importante amare tutti i tipi di film e che sia importante andare di persona al cinema per tutti i tipi di film che possiamo vedere, per far continuare a vivere questa forma d'arte".

In seguito, Dinklage ha rivelato di essersi interrogato molto sul suo futuro: "Mi sono chiesto: 'voglio essere un attore anche per i prossimi 30 anni?' È una storia comune quando raggiungi i 50, c'è un bivio". La star di Game of Thrones ha continuato: “O aspetti l'ispirazione o la cerchi. Io ho intenzione di continuare a cercarla".