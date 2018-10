Shazam!, Zachary Levy nparla delle dinamiche del suo personaggio in Justice League 2

Zachary Levy, protagonista del nuovo film DC Shazam!, ha dichiarato nel corso di una recente intervista di essere pronto ad unirsi alla Justice League e di volerlo al cento per cento.

L'attore ha rivelato che, quando visitò per la prima volta gli studi della Warner Bros. per discutere del film, vide questi enormi manifesti promozionali per l'uscita del film Justice League e immaginò se stesso accanto ai più grandi supereroi dei fumetti come Superman (Henry Cavill) e Batman (Ben Affleck).

"Stavo guardando questi manifesti e ho pensato che, se il colloquio per il quale mi trovavo lì fosse andato bene, avrei ottenuto il lavoro di quei due tizi giganti che mi fissano dalla pareti" ha detto Levy ad Entertainment Weekly. "Quindi si può dire che non abbia riflettuto molto prima di accettare e firmare il mio contratto!"

L'attore ha aggiunto che il suo personaggio - un adolescente che quando pronuncia la parola 'Shazam' si trasforma in un supereroe adulto - conferirà un elemento di leggerezza in più ad un eventuale prossimo capitolo di Justice League. "Già immagino la scena: io ho 14 anni e mi ritrovo nella stessa stanza con Wonder Woman, e ovviamente ho una cotta totale ... Come si comporterebbe un supereroe quattordicenne al fianco della donna più bella del mondo, che tra l'altro è pure una dea?! E nel frattempo deve fare una buona impressione su Batman e Superman, convincerli che è degno di entrare nella squadra. Ci penso ogni singolo giorno, credo che sarebbe molto divertente."

Shazam! è diretto da David F. Sandberg e arriverà in Italia dal prossimo 4 aprile. Nel film sarebbe dovuto comparire anche Henry Cavill, il cui cameo però non è stato mai girato.