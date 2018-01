Shazam!, Zachary Levy mostra i muscoli in una nuova foto

Sono attualmente in corso le riprese della prossima pellicola targata DC Comics,, esembrerebbe aver preso molto sul serio il ruolo del mitico supereroe.

A dimostrarlo è una foto pubblicata su Twitter dal suo amico e fotografo Eric Blackmon, che ha anche supervisionato i suoi allenamenti in palestra. Dato il bicipite scolpito mostrato da Zachary Levy, sembrerebbe che quest'ultimo sia pronto a zittire tutti coloro che dubitavano del suo casting.

L'attore in questione è divenuto celebre per il ruolo di Chuck nell'apprezzata serie TV e per aver interpretato Fandral in due film della saga cinematografica su Thor. Accanto a lui ci saràil giovane Asher Angel nei panni di Billy Batson.

Il cast includerà anche Mark Strong, interprete del villain della pellicola, il malvagio Dottor Sivana. Altri membri del cast includono Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Ian Chen e Jovan Armand, ma anche l'attore Ron Cephas Jones (Marvel's Luke Cage) nel ruolo del "Mago" Shazam.

La sceneggiatura del cinefumetto della DC Entertainment è stata scritta da Henry Gayden e Darren Lemke. Inizialmente nel film era prevista anche la partecipazione di Dwayne 'The Rock' Johnson nei panni dell'antieroe Black Adam; successivamente la produzione ha deciso di escluderlo e di sviluppare una pellicola stand-alone totalmente dedicata al suo personaggio.

Secondo delle voci di corridoio tutt'altro che confermate, nella pellicola potremmo vedere un cameo di Henry Cavill nei panni di Superman.

Shazam! uscirà nei cinema il 5 aprile 2019; il secondo titolo del 2019 sarà Wonder Woman 2, in arrivo a novembre 2019, ma potrebbe esserci anche un terzo titolo in arrivo: Suicide Squad 2.