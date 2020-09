Shazam!, Zachary Levi ha temuto di perdere il ruolo per colpa di Dwayne Johnson

Con il prossimo Black Adam, come sappiamo, assisteremo al debutto di Dwayne Johnson nel DC Universe. L'arrivo di The Rock aveva inizialmente spaventato Zachary Levi, protagonista di Shazam!. Il regista David F. Sandberg non ha mai pensato di inserire Black Adam nel film, ma secondo Levi la sua presenza gli avrebbe fatto perdere il ruolo.

L'attore ne ha recentemente parlato nel corso del podcast di Nerdbot. "Nei fumetti" ha raccontato, "Black Adam e Captain Marvel, il mio vero nome, sono identici, per questo non pensavo di avere la minima possibilità di ottenere questo ruolo. Lui era già scritturato come Black Adam, ed ero abbastanza informato da sapere che Shazam/Captain Marvel e Black Adam sono l'uno il sosia dell'altro, solo con colori e capelli leggermente diversi. Così pensavo, Nessuno prenderà me per fare il gemello di The Rock, non credo funzionerà."

Quando il suo provino per il ruolo di Shazam! è stato confermato, ricorda Zachary Levi, la sua prima reazione è stata: "Perché diavolo me lo dicono ora?". Così decise di non presentarsi. "Sarebbe stata una perdita di tempo, non pensavo di avere la possibilità di ottenere il ruolo."

Tempo dopo, Levi fu contattato per un nuovo provino, stavolta per un ruolo diverso. "Non avevo idea di quale fosse esattamente il ruolo, ma mi sono detto: Ok, penso di poter fare una scena. Mi hanno registrato e hanno inviato il nastro al team creativo. Poi ho ricevuto una chiamata dal mio agente: Ehi, che mi dici del ruolo di Shazam che hai lasciato due mesi fa? Perché pensano che in realtà potresti essere adatto."

