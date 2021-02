Shazam: Zachary Levi svela il suo eroe della Justice League preferito, ecco chi è!

Zachary Levi nel corso di una chiacchierata con i fan sul suo profilo ufficiale Twitter ha svelato quale sia il membro della Justice League che preferisce su tutti gli altri e l'attore nel rispondere ha svelato due distinzioni fondamentali perché ne ha ovviamente due diversi: uno per quanto riguarda il cinema e un altro per il mondo dei fumetti.

L'attore ha quindi risposto che per quanto riguarda il mondo del cinema la risposta è presto detta: Superman. Il personaggio ritratto da Christopher Reeve e Henry Cavill è il suo preferito sul grande schermo, ed è persino apparso in un cameo nel suo Shazam!, anche se non si trattava di Cavill ma di una controfigura chiamata appositamente perché la scena in questione svelava Superman solo dal collo in giù. Per quanto riguarda invece il mondo dei fumetti, Levi non ha dubbi ovviamente: Shazam! Il personaggio da lui interpretato sul grande schermo e che rivedremo nel sequel diretto ancora da David F. Sandberg e intitolato Shazam! Fury of the Gods.

Shazam! Fury of the Gods vedrà il ritorno di tutti i personaggi principali, ma ci sarà un grande assente: Henry Cavill non sarà nel film. La conferma arriva da due fonti con conoscenza diretta della produzione e dei piani futuri di Cavill, il cui ritorno nei panni di Superman era stato annunciato lo scorso maggio con l'avvio delle trattative tra l'attore e Warner Bros.

In una recente intervista, Levi ha confessato il desiderio di vedere trasposta al cinema la serie a fumetti Kingdom Come: "Mi piacerebbe molto vederlo accadere, che io sia coinvolto o meno. Alex Ross e Mark Waid hanno creato qualcosa di a dir poco trascendentale. Parla di talmente tanti aspetti della condizione umana, usando personaggi sovrumani. Superba".

L'uscita di Shazam! Fury of the Gods è prevista per il 2 giugno 2023.