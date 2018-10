Shazam!: Zachary Levi spiega i suoi paragoni con Big con Tom Hanks

Nel corso del New York Comic-Con, Zachary Levi era presente per parlare del cinecomic che lo vedrà assoluto protagonista: Shazam! diretto da David F. Sandberg.

Dopo il primo trailer del film, il pubblico è rimasto per la maggior parte soddisfatto dalla direzione intrapresa dalla produzione sul personaggio, sostanzialmente un bambino all’interno di un adulto con superpoteri strabilianti. Per questo motivo Levi non ha esitato a paragonare la pellicola di cui è protagonista al film Big del 1988 con Tom Hanks in passato, chiarendo ancora di più le sue frasi all’evento di ieri: “Il film è un po’ Big che incontra Superman. È costruito sul concetto di leggerezza, non è che sconvolge il concetto di più giovane, è semplicemente più giovane per sua natura”.

In seguito, Levi ha paragonato la sua esperienza nel guardare il materiale mostrato a San Diego al suo ricordo della visione de I Goonies e ha assicurato i fan di aver dato il massimo per garantire una performance degna di un eroe DC: “Può condurre a un’enorme quantità di passione in senso negativo, ma farò del mio meglio”.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! arriverà nelle sale americane il 5 aprile 2019.

Sinossi: Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).