Shazam!, Zachary Levi smentisce il recast: 'Non credete a tutto ciò che leggete'

È un periodo movimentato per il neonato DC Universe: il franchise nato dalle ceneri del suo quasi omonimo predecessore sta ovviamente vivendo un periodo di forti sconvolgimenti, e nessuno dei suoi protagonisti sembra effettivamente essere al riparo dal pericolo licenziamento. Nessuno a parte Zachary Levi, a quanto pare.

Già nei giorni scorsi il regista David F. Sandberg si era preso gioco delle voci di cancellazione di Shazam! Fury of the Gods, ma in queste ore è proprio il protagonista stesso del film a prendere la parola, smentendo categoricamente l'ipotesi che James Gunn e Peter Safran diano l'ok a un recast per il suo ruolo.

"Oooh, io non crederei a tutto ciò che leggi su internet. Io sono Gucci, Ash. Noi tutti siamo Gucci" ha scritto su Twitter Zachary Levi in risposta a una fan sul piede di guerra dopo le continue indiscrezioni sulla possibilità che a Levi toccasse la stessa sorte di colleghi come Henry Cavill e Dwayne Johnson, che nei giorni scorsi hanno detto addio rispettivamente a Superman e Black Adam.

Tutta questa sicurezza sarà fondata? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni: al momento, comunque, pare che la posizione di Zachary Levi sia piuttosto solida. A proposito di addii, invece, pare che The Rock abbia rifiutato un cameo di Black Adam in Shazam! Fury of the Gods.