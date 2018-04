Shazam!: Zachary Levi si è un po' stufato di chi critica il suo costume da supereroe

Da quando le immagini leaked del set disono uscite online - quelle cioè in cui Zachary Levi indossa il suo costume da supereroe - la gente ha iniziato a "dare di matto". A molti, lo sapete, non sono piaciute per niente. E l'attore ne ha parlato via social, in un video.

Il suo costume è rosso vivo, con un mantello bianco, grandi muscoli e un enorme fulmine sul davanti. Fondamentalmente, è il costume di Shazam, ma nella vita reale. Ma anche se la tuta sembra esattamente come ci si potrebbe aspettare (come nei fumetti, cioè), ci sono persone che già condannano il film basandosi esclusivamente sulle foto di un costume, peraltro fatte pure male.

Questo ci porta ad una recente chat dal vivo che Levi ha tenuto con i fan, in cui gli è stata posta una semplice domanda da un "tizio" che gli ha chiesto, "PERCHÉ IL TUO COSTUME FA COSì SCHIFO?"

Levi, che ha chiaramente sentito parlare molto di questa questione sui social media nelle ultime settimane, ha speso due parole su questi presunti "fan" e sul fatto che parlino male di un film che ancora non ha visto la luce, solo per via di qualche foto. L'intero discorso meriterebbe una menzione lunga, ma in breve, questo è quanto:

"Mah, penso che probabilmente vi sareste dovuti prendere un secondo e riflettere sul motivo per cui siete così negativi; forse lo siete anche nella vita, perché vedere un costume e buttare fango su un film, invece di pensare che potrebbe diventare un bel prodotto, che stiamo facendo una bella cosa, ecco, mi fa pensare questo. Guardate, la verità è che l'abito sembra magari un po' sciocco. Ma "Shazam!" parla di un ragazzino che ha il potere di trasformarsi nella sua versione di Superman, quindi ovviamente sarà un po' sciocco. Francamente, se sperate che "Zack Snyder presenti Shazam!", Allora siete sfortunati, non è quello il film che vedrete."

Detto questo, non possiamo fare a meno di chiederci perché la Warner Bros. non abbia già rilasciato una foto ufficiale di Levi con il costume, anche solo per mostrare ai fan quello che possono davvero aspettarsi. Perché non importa quante volte Levi difenda la sua causa online, la trama del film parla di un costume rosso brillante e noi vogliamo vedere quello ufficiale del film, come lo vedremo sullo schermo!