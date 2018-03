Shazam!: Zachary Levi risponde ai "criticoni" che lo accusano di essere "troppo floscio!"

Zachary Levi ha fatto ricorso ai social media per scherzare un po' (e sdrammatizzare, evidentemente), con chi lo accusa di non essere abbastanza in forma per riempire come si deve la tuta da supereroe che indossa per interpretare il prossimo standalone di DC,

Innanzitutto va detto che il costume non è stato ancora ufficialmente presentato. Quello che abbiamo sono soltanto delle foto dal set, nemmeno ufficiali. In queste immagini si vede Levi nei panni del protagonista supereroe e, dal momento che le foto sono emerse, la risposta dei fan è stata un mix: alcuni sono rimasti soddisfatti da quella che sembra essere una fedele interpretazione della tuta (che evoca un design ispirato ad Alex Ross), mentre altri hanno criticato proprio il costume, poiché sembra "gonfiato" ad hoc per dare a Levi un aspetto più massiccio e muscoloso.

Dopo che il suo trainer personale Erik Blackmon ha condiviso una foto - dandoci quindi un'anteprima in real time dell'attuale forma fisica di Levi - l'attore ha risposto in modo simpatico, dandosi del "finto pompato" da solo!

Date un'occhiata!

E diteci, come vi sembra la forma fisica di Levi? Secondo voi sarà adatto ad interpretare il personaggio di Shazam? Nel film, insieme a lui, vedremo Asher Angel, Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Cooper Andrews, Marta Milans, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand e Mark Strong.

"Tutti noi abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), lui, un quattordicenne orfano, urlando una sola parola - SHAZAM! - può trasformarsi nel Supereroe Shazam adulto (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - ma con un corpo divino - Shazam si diverte molto in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: casino!"

Shazam! arriverà nei cinema il 5 aprile 2019.