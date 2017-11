Shazam!: Zachary Levi ringrazia i fan DC alla première di Justice League

ha colto l'occasione per ringraziare i fan DC alla prima dl nuovo cinefumetto diretto da Zack Snyder, Justice League . L'attore diha fatto la sua apparizione sul red carpet all'Hollywood Theatre.

Justice League sta arrivando anche in Italia - domani c'è l'anteprima in alcune sale cinematografiche - ma anche Shazam! fa parte di quello che era precedentemente noto con il nome di DCEU e quindi Zachary Levi, che ha il ruolo del protagonista, l'eroe, ha presenziato all'anteprima del film corale degli eroi della Lega, a Hollywood, e ha ringraziato i fan.

Shazam! arriverà in sala il 5 aprile 2019 e il cast, per adesso comprende: Zachary Levi nei panni di Shazam, Asher Angel nei panni di Billy Batson e Mark Strong nei panni di Doctor Sivana. Anche Grace Fulton è nel cast, anche se per adesso non ne conosciamo il ruolo.

Per ciò che invece riguarda Justice League, tutti pronti per il 16 novembre!