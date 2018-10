Shazam!: Zachary Levi non vedeva l'ora di essere il protagonista di un cinecomic

Zachary Levi sarà presto uno dei supereroi di punta del DC Extended Universe grazie all’arrivo nelle sale di Shazam!, pellicola diretta da David F. Sandberg.

L’attore, che è già apparso nel genere cinecomic nel ruolo di Fandral in Thor: The Dark World, prima di essere ucciso dopo cinque secondi di comparsata in Thor: Ragnarok, ha rivelato nel corso di un’intervista concessa a Entertainment Tonight di non vedere l’ora di essere assoluto protagonista di un cinefumetto. L’attore ha anche parlato molto delle riprese della pellicola: “Ci sono un sacco di scene nel film che avremmo anche girato in sei ore di riprese, perché avevamo un sacco di angoli di camera diversi, ma erano solamente dei momenti in cui il personaggio stava in piedi e guardava. C’era un’altra scena ad esempio in cui il mio personaggio di faceva luce attraverso la nebbia grazie al fulmine presente sul mio petto e una volta riguardata sul monitor mi sono detto che era davvero forte e avrei voluto essere in quel modo per tutto il film”.

Come detto in precedenza, il costume di Shazam, apparso nel primo trailer, sarà leggermente modificato in vista del full trailer in arrivo.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! arriverà nelle sale americane il 5 aprile 2019.

Sinossi: Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).