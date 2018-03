Shazam!: Zachary Levi mostra una Fan Art di Flynn Rider come Shazam e poi c'è un poster...

Un fan ha creato una bella immagine per omaggiare il suo attore preferito,, unendo 2 ruoli che lo hanno visto (e che lo vedono) protagonista. Inoltre, c'è anche un poster fatto da un altro fan che ci mostra l'eroe titolare, interpretato proprio da Levi, in una still piena di fulmini!

Prima di essere scelto come protagonista di Shazam!, Zachary Levi ha interpretato già due personaggi la cui proprietà artistica è detenuta da Disney: è stato Fandral nel franchise di Thor e la "voce" di Flynn Rider (Eugene Fitzherbert) nel film d'animazione Tangled.

E dunque, un fan di Levi ha omaggiato il suo attore creando una fan art speciale che lo ritrae con l'aspetto del personaggio animato, "vestito" da Shazam! Date un'occhiata.

Un altro fan di Shazam! ha poi postato un poster fatto in un momento di pausa, nel quale l'eroe appare pieno di elettricità intorno a sé, riprendendo, come base, la famosa immagine - ormai in giro da qualche giorno - che mostra Levi sul set del cinefumetto DC, riadattata per la sua creatività.

Qui sotto trovate entrambi i post Instagram, che ne pensate? Siete curiosi di vedere come sarà alla fine realizzato questo cinefumetto? Quali sono le vostre aspettative su Shazam? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Asher Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Zachary Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Shazam! arriverà in sala ad aprile 2019!