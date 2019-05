Shazam!, Zachary Levi avrebbe interpretato anche Black Adam: 'E' come se fossero gemelli!'

Nel corso di una recente convention per la quale è stato ospite, Zachary Levi ha potuto parlare del suo lavoro in ambito cinecomic: dopo aver dichiarato di essersi divertito di più nel film DC che in quello Marvel Studios (Thor: Ragnarok), l'attore ha parlato di Black Adam.

Quando gli è stato chiesto quale super-cattivo Marvel o DC avrebbe voluto interpretare, Levi ha spiegato:

"Per un minuto, ho pensato che se mai The Rock avesse deciso di lasciare il personaggio e mi avesse detto qualcosa tipo: 'Ehi, senti, sono troppo impegnato e non interpreterò più Black Adam', beh, allora sarei stato più che felice di prendermi anche quella parte. Del resto Black Adam e Shazam dovrebbero essere una sorta di gemelli, no? Degli opposti. Credo che sarebbe stato abbastanza interessante, perché potrei interpretare una versione davvero oscura di un altro me stesso, essenzialmente."

Voi che ne pensate di questa suggestione? Vedreste bene Levi nella parte di un cattivo? Discutiamone insieme nell'apposita sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che la Warner Bros. sta attualmente sviluppando uno spin-off di Black Adam con The Rock: l'attore stesso, produttore esecutivo di Shazam!, ha recentemente confermato che le riprese inizieranno l'anno prossimo.

Nel frattempo, è stato confermato ufficialmente anche l'arrivo di Shazam! 2, che includerà il villain Mister Mind e gli altri membri della famiglia Shazam.