Shazam!, Zachary Levi si è 'divertito molto di più' a lavorare con la DC che con la Marvel

Come sappiamo, il Fandral di Zachary Levi è stato usato poco e male in Thor: The Dark World e ucciso in modo peggiore e inutile in Thor: Ragnarok, forse perché il destino del personaggio non importava minimamente a Kevin Feige e compagnia, quindi quando Levi elogia "il divertimento" in casa DC bisogna prenderlo con le pinze, ma tant'è.

Ospite al MegaCon di Orlando, infatti, l'interprete del Billy Batson al pieno potenziale dell'acclamato Shazam! di David F. Sandberg (ora impegnato con Kung Fury 2) ha avuto modo di spiegare di essersi molto più divertito a lavorare con la DC Films che con i Marvel Studios, dando però una ragionevole causa alla sua presa di posizione. Spiega infatti:



"Voglio dire, è ovvio che mi sia divertito a lavorare più con la DC. Andiamo ragazzi, ho interpretato un supereroe tutto mio con loro. È stato fantastico essere scelto per il ruolo. Con la Marvel non mi è stato possibile recitare nel primo Thor, ma per la parte di Fandral sono stato scelto direttamente da Kenneth Branagh, che reputo un grandissimo talento". L'attore ha poi continuato a parlare di come il suo "ruolo limitato nel MCU" sia imparagonabile a Shazam:



"Fandral è stato magnifico, ci siamo divertiti a girarlo, ma non ci siamo soffermati molto su di lui. Cioè, chiunque ha avuto modo di vedere il film, dovrebbe aver capito che non avevano proprio intenzione di addentrarsi nel personaggio, quindi non è che avessi poi molto da fare. Ovvio che non mi sono divertito come per Shazam!, quindi, che tra l'altro - ripetiamolo - è un quattordicenne nel corpo di un supereroe adulto. La gioia e il divertimento, il cuore e la felicità, e tutto ciò che segue una simile premessa... sì, è stato molto divertente!".



E a voi? È piaciuto Shazam?