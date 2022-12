DCU, Zachary Levi difende Gunn e Safran: 'Calmatevi e concedetegli del tempo'

Dopo aver smentito le voci di un recast del suo ruolo, la star di Shazam! Zachary Levi è intervenuto sui social per parlare di James Gunn, di Peter Safran e in generale nel nuovo DC Universe, che tanto sta facendo discutere i fan.

“Non conoscete nessuno dei ragionamenti che sono alla base delle decisioni in corso. La quantità di congetture, rumor, drammi e sciocchezze che continuano a girare là fuori su Instagram e Twitter è ridicola. È incredibilmente ridicolo”, ha dichiarato Levi durante la sua ultima diretta su Instagram. “Quindi vi direi solamente di essere pazienti e di dare loro un po' di spazio e un po' di tempo per provare a fare davvero qualcosa di speciale. E penso che è qualcosa che la DC meriti di avere, qualcosa che [Zack] Snyder ha provato a fare ma che alla fine non si è materializzata, ragazzi".

L'attore, che rivedremo il prossimo anno in Shazam! Fury of the Gods, ha continuato: "Non stanno solo prendendo delle decisioni perché a loro piace o non piace qualcuno. Stanno prendendo delle decisioni in base a ciò che è meglio per Warner Bros. e per i DC Studios e per cercare di rendere felici quanti più fan possibili".

“Se vi è piaciuto quello che è arrivato prima, va bene. Ma rendetevi conto che a molte persone non è piaciuto, e noi dobbiamo sempre cercare di attingere a più pubblico possibile, per rendere felici quante più persone possibili. Ci occupiamo di intrattenimento, ed è quello che penso che Peter e James stiano cercando di fare. E la loro non è una posizione facile. Quindi ragazzi, ca**o, date loro una pausa. Calmatevi. Fate un respiro. Ci sono le vacanze, santo cielo. Andate a godervi le vacanze, concedete loro un po' di tempo e vediamo cosa succederà".

Levi ha poi concluso: "Ascoltate, non ho idea di cosa mi accadrà alla fine. Penso di essere in una posizione abbastanza buona, penso che abbiamo fatto un grande film, penso che andrà bene – ragionevolmente bene, lo spero”, ha detto. "Ma ancora una volta, a prescindere da ciò, se a un certo punto decideranno che le cose dovranno andare in un altro modo, andranno così".