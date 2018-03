Shazam!, Zachary Levi dice la sua sul reveal del costume ufficiale del supereroe DC

Solo ieri è approdata online una nuova foto ufficiale dal set dell'attesissimo Shazam! diche mostrava la prima occhiata al costume del supereroe DC, ma oggi il protagonistaè intervenuto proprio in merito la questione suit e sul suo reveal.

Nella foto di ieri, Levi si vede di spalle con indosso il costume, che a prima vista apparirebbe molto simile a quello dei fumetti, anche nel tessuto a dire la verità, con i classici colori rosso e bianco, quest'ultimo nell'iconico mantello. L'attore ha però voluto fare un live streaming in queste ultime ore nel quale ha parlato di questa immagine leaked, dato che non era prevista nessuna anticipazione del costume prima del reveal ufficiale.



Queste le parole di Levi: "Piaciuta a tutti la foto di Shazam! sbucata online nella giornata di ieri? È un folle, no? Non era stata pianificata una cosa del genere, proprio per niente. Spero che arriverà presto un reveal ufficiale con una foto migliore da mostrare ai fan, che si meritano di più di un simile leaked".



Vi ricordiamo che Shazam! vedrà nel cast anche Asher Angel, Mark Strong, Ron Cephas Jones, Jack Dylan Glazer, Faithe Herman, Marta Milans, Greta Fulton, Ian Chen e Raul Torres, per un'uscita prevista nelle sale americane il 5 aprile 2019.