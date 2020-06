Shazam, Zachary Levi sulla depressione e la salute mentale: 'La terapia è importante'

Nel corso di una sua ospitata al podcast Inside of You, la star di Shazam! Zachary Levi ha parlato della sua personale esperienza con la depressione e in generale della cura della propria salute mentale, offrendo anche preziosi consigli a chi in questo momento si trova in un momento molto difficile con se stesso.

Levi si è soffermato in particolare sulla parte del "cercare aiuto" che è probabilmente la più importante nel processo di guarigione: "Io penso che, anche con l'aiuto della terapia, dipenda molto dai bisogni di ognuno e dalla consapevolezza che se ne può uscire. Perché siamo stati entrambi nello stesso posto, ma potremmo sia aver avuto esperienze molto simili, sia completamente diverse. Quello che ricavi dalla terapia è legato strettamente a quello che decidiamo di portare e condividere in terapia. Da quel materiale si lavora su. Alla fine quello che ne ho ricavato io è stato il riavere indietro la mia vita. Volevo vivere disperatamente e sono arrivato fin qui. Mi sono reso conto finalmente delle cose che non andavano e da dove hanno avuto inizio nel mio passato, nella mia famiglia. Mia madre nello specifico, e il mio patrigno, e come mi hanno trattato".

"Alla fine una delle più grandi rivelazioni che ho avuto è una di quelle che continuo ad affrontare al giorno d'oggi, ovvero che le persone danno il loro meglio, anche le peggiori persone del mondo. Ci provano, o almeno pensano di star dando il meglio".

Non è la prima volta che Levi parla apertamente dei suoi problemi di depressione. Intanto, nel prossimo futuro, lo rivedremo nuovamente nei panni di Shazam nel sequel la cui uscita è al momento prevista per l'autunno del 2022. Le aspettative di Levi su Shazam! 2 sono molto alte.