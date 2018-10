Shazam!: Zachary Levi definisce il suo ruolo in 'Thor: Ragnarok' una benedizione

Quello che per molti è stato visto come un disservizio al personaggio di Fandral, per l'attore che lo ha impersonato - Zachary Levi - è stata, invece, una 'benedizione'. Perché? Perché lo ha portato dritto da Shazam!.

ATTENZIONE! SPOILER!



Come saprete, in Thor: Ragnarok il personaggio di Fandral appare brevemente e viene ucciso da Hela (Cate Blanchett). L'attore, che aveva interpretato Fandral anche in Thor: The Dark World, ha, però, definito una 'benedizione' la sua morte nel Marvel Cinematic Universe che gli ha consentito di entrare a far parte dell'Universo DC in un ruolo da protagonista.

"E' stata una benedizione al 100%" ha raccontato ad Entertainment Weekly l'interprete di Shazam! "Taika Waititi è un regista talentuoso. Sono stato veramente felice di poter interpretare di nuovo Fandral, anche solo per un giorno, in Thor: Ragnarok, anche soltanto per lavorare con lui. E poi rivedere Chris Hemsworth e il cast che tornava da The Dark World, e poi morire per mano di Cate Blanchett... se dovete morire, fatelo per mano di Cate Blanchett".

"E' stato un momento molto triste per me" ha continuato "Mi dicevo 'ero una specie di supereroe, ho partecipato ad un universo fumettistico ma il mio personaggio poteva dare di più, non mi hanno utilizzato abbastanza, ed è morto. Mi è dispiaciuto. Ma se non fossi morto in Ragnarok, probabilmente non avrei mai accettato Shazam! perché, chissà, forse il mio contratto con la Marvel sarebbe stato ancora attivo... chissà, forse mentre partecipavo ai casting per Shazam, mi avrebbero potuto dire 'no, non puoi farlo perché ti rivogliamo come Fandral e metterti in quest'altro film, dove Thanos schiocca le sue dita e ti riduce in cenere'.".