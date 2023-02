Shazam di Zachary Levi farà parte del DCU di James Gunn? Risponde il regista

Il trailer internazionale di Shazam Fury of the Gods ha fornito nuovo materiale agli appassionati in attesa del debutto del prossimo film DC nei cinema di tutto il mondo, ma qualcuno si domanda: che fine farà Shazam con il nuovo DCU di James Gunn?

Prima che Gunn e il suo co-ceo dei DC Studios Peter Safran svelassero la line up del nuovo DCU composta di film e serie televisive sia live-action che animate, infatti, l'ormai defunta DC Films aveva una propria programmazione in lavorazione, che agiva sui resti del vecchio DC Extended Universe: tra questi titoli c'era anche la saga di Shazam!, in procinto di espandersi con Fury of the Gods e teoricamente impostata per 'scontrarsi' con quella di Black Adam di Dwayne Johnson, spin-off dedicata alla nemesi numero uno di Shazam.

Ma con il nuovo DCU quei piani sono totalmente cambiati, e non è chiaro se Shazam, Zachary Levi e tutto il cast della 'Shazam Family' avranno un futuro nel DCU. Questa incertezza sta già iniziando a minare l'interesse del pubblico nei confronti del film, come sottolineano le tutt'altro che esaltanti prime stime al box office di Shazam Fury of the Gods, e infatti in queste ore il regista David F. Sandberg ha cercato di correre ai ripari avvisando che se i fan vogliono vedere nuove avventure di Shazam in futuro dovranno rispondere a gran voce nei cinema: "Shazam! sicuramente non avrà un ruolo nel nuovo DC se la gente non andrà a vedere il film", ha scritto il regista su Twitter in risposta ad un fan. "Quello che mi è stato detto è che non c'è nulla nei film di Shazam che contraddica i piani futuri della DC. Quindi c'è la possibilità che Shazam possa tornare, e se è quello che volete la cosa migliore è andare a vedere il film al cinema".

Shazam: Fury of the Gods uscirà il 17 marzo negli USA.