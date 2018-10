Shazam!: Zachary Levi aveva quasi rifiutato la parte, Black Adam si farà

Nel corso della sua ospitata al Baltimore Comic-Con, Zachary Levi ha rivelato alcuni retroscena interessanti sulla pre-produzione del cinecomic in cui è coinvolto, Shazam!

Levi ha dichiarato di esserci stato un momento in cui non pensava di poter interpretare la parte da protagonista nel film del DC Extended Universe, ma di essere stato convinto dal fatto che Dwayne “The Rock” Johnson aveva già firmato per interpretare Black Adam in futuro. Levi, infatti, aveva svolto un audizione per un personaggio secondario, pensando che Warner e New Line per la parte da protagonista stessero cercando un attore della stessa stazza di The Rock.

“Avevo registrato il mio provino per quest’altro ruolo e così regista, produttori e lo studio l’hanno visto. Non avevano ancora trovato il loro Shazam e mi hanno risposto che sarei potuto essere io”. L’attore ha dichiarato di essersi sentito esattamente come il personaggio di Billy Batson, ovvero qualcuno che non crede molto in se stesso prima di ottenere un’opportunità.

“Mi sono sentito nello stesso modo in cui il Mago vede che Billy Batson deve necessariamente diventare Shazam. Regista, produttori e la New Line pensavano che io dovessi necessariamente diventare il loro protagonista”.

Infine, Levi ha aggiornato sul progetto di Black Adam, confermando che è ancora in piena lavorazione: “Non so quando faranno quell’action-movie standalone, ma so che è nei loro piani. E spero che in futuro Shazam e Black Adam abbiano l’occasione di scontrarsi tra loro, perché mi piacerebbe prendere a calci The Rock”.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! arriverà nelle sale americane il 5 aprile 2019.

Sinossi: Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).