Shazam! Zachary Levi annuncia l'inizio dei reshoot con una foto del costume

Shazam! è il cinecomic DCEU con protagonista Zachary Levi. L'attore, per annunciare che sono nuovamente al lavoro sui reshoot, ha postato una foto ravvicinata del costume, dicendo che in video è fantastico!

Le critiche al costume di Shazam! diciamolo, non sono mancate fin dalla prima fotografia leaked che è uscita in internet. Poi però l'odio online si è affievolito perché negli spot e nelle featurette la tuta dell'eroe titolare non sembrava poi così male.

Adesso, a quanto pare, sono iniziate le riprese aggiuntive del cinefumetto con Zachary Levi ed Asher Angel nei panni dei protagonisti, rispettivamente Shazam! e Billy Batson, il ragazzino che si ritrova a possedere il segreto per diventare un eroe potentissimo.

Ad informarci dell'inizio dei reshoot al cinecomic è Zachary Levi che, con un post Instagram, non solo ci ha dato la notizia, ma ha anche voluto specificare - con un close-up alla cintura - che in video il suo costume da supereroe è fantastico e rende tantissimo! Ovviamente non possiamo che fidarci di lui, che ne dite? Non ci resta che attendere qualche altra notizia e, magari, il fulll trailer. Nel frattempo, ecco di cosa parla Shazam!

"Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong)."

L'uscita prevista per Shazam! è aprile 2019 e noi non vediamo l'ora di dare un'occhiata a questa iterazione del personaggio.