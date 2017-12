Shazam!: Zachary Levi accenna qualcosa sull'inizio delle riprese del cinefumetto DCEU!

, il protagonista del nuovo cinefumetto DC Shazam! ha parlato dell'inizio delle riprese, o almeno ha accennato qualcosa!

La produzione di Shazam! si svolgerà ai Pinewood Studios di Toronto, e le cose stanno iniziando a muoversi, almeno secondo quanto riportato da Zachary Levi. Solo la settimana scorsa Asher Angel, il piccolo protagonista - che vestirà i panni di Billy Batson - è arrivato sul set per quelli che sembravano degli screen test e Levi si è mostrato in forma "pompata" per il ruolo che lo attende. Da ciò che si può estrapolare dall'account Instagram dell'attore, dopo il viaggio ad Austin (Texas), lui andrà a Toronto per lavorare la film di Shazam!:

"Stiamo per andare a Toronto per girare un filmetto che si intitola Shazam!" ha postato Levi.

Che ha poi aggiunto: "Saranno delle riprese piuttosto lunghe e si svolgeranno a metà dell'inverno. non so come mi sento al riguardo!"

Potete dare un'occhiata al video, postato nel pomeriggio, qui sotto.

In Shazam! vedremo Zachary Levi nei panni del supereroe, Asher Angel nei panni di Billy Batson, Grace Fulton nei panni di Mary Marvel, Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freedman, Cooper Andrews, Faithe Herman, Ian Chen come Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro e Mark Strong come il Doctor Sivana.

David F. Sandberg sarà alla regia del cinecomic e la pellicola arriverà in sala ad aprile 2019.