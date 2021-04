Shazam vs. Black Adam, David F. Sandberg prende in giro The Rock con un pesce d'aprile

Il primo aprile è decisamente una giornata difficile un po' per tutti, anche per gli appassionati di cinema, serie tv e e intrattenimento che seguono con attenzione gli sviluppi dei propri prodotti preferiti. E in pieno spirito pesce d'aprile, il regista di Shazam David F. Sandberg ha deciso di punzecchiare The Rock e il suo Black Adam...

Rivali nei fumetti e rivali sullo schermo, anche se per ora un confronto tra i due non sembra essere all'orizzonte per quanto riguarda il reparto cinematografico: stiamo parlando di Shazam e Black Adam, i personaggi interpretati al cinema da Zachary Levi e Dwayne "The Rock" Johnson, che quest'oggi sono stati indirettamente protagonisti di un pesce d'aprile architettato da David F. Sandberg.

Il regista ha infatti condiviso su Twitter lo screenshot di una (ovviamente finta) intervista di Deadline con The Rock, il quale ammetterebbe di di essere inferiore alla sua arcinemesi Shazam: "Sì, posso sembrare grande e grosso, ma onestamente Shazam potrebbe prendermi a calci nel sedere" si legge nel post, assieme al commento di Sandberg "Ci sono un sacco di menzioni a Shazam in questa intervista, e anche alcuni (piccoli) spoiler".

Del resto come poteva esimersi Sandberg, che già normalmente fa sfoggio del suo senso dell'umorismo, condividendo spesso esilaranti commenti ai più disparati topic o uscendosene con le più assurde trovate (come quando ha mostrato il dito medio per quattro ore di fila in un video o quando ha condiviso un finto trailer per il sequel di Shazam!), dal cogliere un'occasione così ghiotta?

E voi, che ne pensate? Chi è più forte tra Black Adam e Shazam?