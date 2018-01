Shazam!: volete vedere come potrebbe apparire Mark Strong nei panni del Dottor Sivana?

Ecco come potrebbe vestire i panni del Dottor Sivana, Mark Strong , almeno secondo l'immaginazione e la fantasia dell'ormai noto artista digitale

Nuovo personaggio, nuovo concept per BossLogic. Shazam! è il cinefumetto DCEU che, almeno secondo le voci uscite online, potrebbe dare nuova linfa vitale all'universo cinematografico DC che, se non fosse stato per il guizzo estivo e brillante di Wonder Woman, avrebbe sofferto per un 2017 piuttosto deludente e non in linea con le aspettative della Warner Bros.

Justice League infatti non è andato come previsto e l'incasso non è stato dei più cospicui, nonostante non si sia comportato male al box office internazionale.

Sull'onda di una ritrovata vitalità con la pellicola diretta da Patty Jenkins, non è detto che Shazam! non possa risollevare anch'esso le sorti di un franchise a cui manca davvero pochissimo per fare l'agognato salto di qualità.

BossLogic comunque, ha preso la palla al balzo e, essendo Mark Strong il titolare del villain della pellicola sul piccolo Billy Batson, ecco come immagina il suo Dottor Sivana. Date un'occhiata al post IG qui sotto e diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.

Nei fumetti il Dottore è il classico scienziato pazzo, con un talento molto particolare per la creazione di armi e tecnologie dal potenziale distruttivo.

La data ufficiale del release di Shazam è il 5 aprile 2019.