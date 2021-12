Shazam!, tutti a vedere West Side Story: la richiesta di Rachel Zegler su WhatsApp

Quello 2021/2022 potrebbe essere per Rachel Zegler il biennio della svolta: la giovanissima attrice si ritroverà nell'arco di pochissimo tempo a fare la sua comparsa da protagonista in due produzioni attesissime come West Side Story e Shazam! Fury of the Gods, e a giusta ragione si aspetta che siano in primis i suoi colleghi a supportarla.

Mentre Zachary Levi si dice orgoglioso del lavoro svolto su Shazam! Fury of the Gods, dunque, Zegler stessa confessa di star portando avanti una campagna pubblicitaria anche piuttosto invadente tra i suoi colleghi, in particolare presso le sue co-star nel nuovo film ambientato nell'universo DC.

Campagna pubblicitaria che riguarda ovviamente West Side Story, l'attesissimo remake firmato Steven Spielberg che per Rachel Zegler rappresenterà l'esordio sul grande schermo: un trampolino di lancio importantissimo per l'attrice classe 2001, che nel gruppo WhatsApp con attori e attrici di Shazam! Fury of the Gods non ha esitato quindi a chiedere supporto ai suoi colleghi.

"Hey ragazzi, andate a vedere il mio film" si legge, con tanto di cuoricino finale, nel messaggio di Zegler diffuso dall'attrice stessa. Chissà se Zachary Levi e co. accetteranno l'invito: noi, al posto loro, non ci faremmo pregare! West Side Story a parte, intanto, Helen Mirren potrebbe averci fatto un grosso spoiler su Shazam Fury of the Gods.