Shazam si unisce alla Justice League nel nuovo banner ufficiale DC Films

In questi giorni è stato ufficialmente annunciato Black Adam, cine-comic con Dwayne 'The Rock' Johnson, che sarà uno spin-off di Shazam! con Zachary Levi in attesa di un futuro crossover in Shazam! 3.

Un crossover che invece l'interprete del magico supereroe ha sempre sperato di realizzare è quello con la Justice League: se da un punto di vista cinematografico e produttivo al momento il desiderio appare irrealizzabile, da quello del marketing invece è tutta un'altra faccenda.

Un nuovo banner DC Films per iTunes è stato individuato dall'utente di Reddit Batman News, e potrebbe rappresentare la cosa più vicina ad un ensemble del DCEU da un po' di tempo a questa parte. Lo stendardo vede Shazam di Zachary Levi accanto alla Justice League, alcuni membri della Suicide Squad e il Joker di Jared Leto.

Pensate che prima o poi vedremo un altro film della Justice League, al di là dell'atteso e richiestissimo Snyder Cut del film del 2016? Oppure vedremo lo Shazam di Zachary Levi interagire con eventuali nuovi eroi o criminali della DC in futuro? Questo banner potrebbe significare che il DCEU è ancora vivo? Diteci la vostra nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Henry Cavill, che ha promesso di tornare nei panni di Superman.