Shazam!: le ultime immagini mostrano un omaggio a un personaggio particolare!

I fan di DC hanno avuto la possibilità di dare un'occhiata al costume digrazie a diverse foto dal dietro le quinte del cinefumetto DCEU e ora, dalle ultime immagini, sembra di vedere un vero e proprio omaggio al personaggio di Rosso Boccalarga.

Le riprese di Shazam! sono attualmente in corso a Toronto - in vista della data di uscita del film, prevista per il 2019 - e, mentre non è ancora stata pubblicata alcuna immagine ufficiale del costume dell'eroe principale, queste immagini ci danno almeno un'idea di ciò che dovremo aspettarci, date pure un'occhiata!

Per chi non lo sapesse, Rosso Boccalarga (nome originale Tawky Tawny) è un personaggio immaginario - una tigre parlante per l'esattezza - dei fumetti, creato per la Fawcett Comics (acquisita poi dalla DC Comics). Fu creato da Otto Binder (autore) e dal disegnatore C.C. Beck nel 1947. L'esordio avvenne nella storia "Capitan Marvel e la Tigre Parlante".

Le foto del protagonista Zachary Levi "inguainato" nella tuta, mostrano un costume molto fedele a quello dei fumetti stessi; un body rosso brillante con un mantello bianco, stivali dorati, un fulmine giallo/oro sul petto, polsini e cinturini dorati. Mentre alcuni fan non sono impressionati dal costume - lo ritengono troppo chiaro, il che non segue la tendenza DC attuale, basata sull'uso di costumi più scuri - altri pensano invece che si adatti molto al personaggio, che è un bambino che si trasforma in un supereroe adulto. Ma c'è di più.

Nel post Twitter che potete vedere qui sotto, ci sono diversi dettagli del costume: tra questi due tigri sui fermagli che tengono fermo il mantello di Shazam. Ciascuno dei fermagli, in oro, presenta lo stesso disegno di testa di tigre, che non si era visto in nessun'atra immagine uscita finora online. Ed è questo l'omaggio a Rosso Boccalarga!

Che ne pensate? E come vi sembra Levi in costume?

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

