Shazam! Svelate le scene post-credit e uno speciale cammeo [SPOILER]

Lo scorso weekend, alcuni cinema hanno potuto dare in anteprima Shazam! e il prevedibile risultato è che qualche dettaglio è iniziato a trapelare online. Per il momento però lasciamo stare la trama e ci concentriamo su una delle caratteristiche che accomunano i cinecomic: le scene post-credit.

Prima di proseguire nella lettura, vi ricordiamo che la news contiene alcuni potenziali SPOILER, per cui valutate a vostro rischio se continuare o meno.

Nella prima scena, il Dr. Sivana ormai sconfitto si trova in una cella di una prigione, e sta disegnando simboli dei sette peccati capitali sui muri. All'improvviso appare Mister Mind, uno dei principali antagonisti di Shazam nei fumetti, che gli parla e allude alla Monster Society of Evil, dando un'indicazione sommaria del fatto che Warner Bros. possa prendere in considerazione l'ipotesi di far combattere il personaggio contro Black Adam.

La seconda scena è un po' più trascurabile, e rappresenta una gag ricorrente del film, con Shazam che cerca di parlare con un pesce, una scena peraltro già vista in alcuni spot per la TV.

Ma un'altra curiosità che i fan non vedevano l'ora di sapere riguardava il tanto vociferato cammeo di Superman in Shazam!, che secondo alcuni era stato cancellato. Henry Cavill ha abbandonato il ruolo di Superman alla fine dell'anno scorso, per cui era stata messa in giro la voce che il supereroe non sarebbe apparso nel cinecomic. A quanto pare invece non è così.

Proprio appena prima della conclusione, l'Uomo d'Acciaio viene mostrato con indosso il costume visto in Justice League, ma non viene mai mostrato in volto, segno che Warner Bros. non abbia fatto girare il cammeo a Cavill, o semplicemente l'abbia montato in modo da evitare di mostrare il volto dell'attore.

Che ne pensate?