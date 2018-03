Shazam!: Superman e Shazam come Mario e Luigi in una nuova e spassosa fan art! LOOK!

Recentemente, con le foto in HD dal set diabbiamo potuto dare un'occhiata più da vicino al costume indossato dall'attore Zachary Levi e poi è uscita una fan art che vedeva modificato il viso di Levi con il baffetto di Cavill. E ora, ecco i due nei panni di Mario e Luigi, date un'occhiata!

Questa nuova immagine è stata creata dall'artista visuale BossLogic e, insieme all'altro disegno, concorre ad implementare l'ormai famoso movimento #MustacheGate di Cavill dopo Justice League.

Shazam e Superman si vedono quindi nei panni degli iconici fratelli dei video game, Mario e Luigi: è interessante vedere che, critiche a parte, la creatività di alcuni individui viene costantemente stimolata da fatti come il "baffo" rimosso!

Del resto, guardare Levi e Cavill nei panni dei due fratelli dei videogame sarebbe se non esilarante, quantomeno strano! Che ne dite di questa immagine?

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! vede un cast formato da Zachary Levi come protagonista "pompato", Asher Angel nei panni del protagonista bambino, Billy Batson, Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Cooper Andrews, Marta Milans, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand e Mark Strong nei panni del Doctor Sivana.

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Shazam! è previsto che esca il 5 aprile 2019 al cinema (USA).