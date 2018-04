Shazam!:sull'onda delle polemiche sul suo fisico Zachary Levi risponde mostrando i muscoli

Zachary Levi da un bello smacco a chi ancora lo critica sull'aspetto: come ricorderete, alcuni, avendo visto le foto leaked di lui in costume da Shazam!, l'hanno definito "floscio" e hanno alluso al fatto che la tuta sembra gonfiata per farlo apparire più pompato.

Shazam!, diretto da David F. Sandberg, il creatore di Annabelle: Creation, è al timone della regia e il film, definito un titolo leggero per famiglie, vedrà come protagonista Asher Angel nei panni del giovane Billy Batson, che è in grado di trasformarsi in un supereroe pronunciando la parola magica: "Shazam!". A interpretare il suo alter-ego forzuto è Levi.

Un Levi che non ci sta a farsi criticare e che dunque, ora, attraverso il suo account Instagram ufficiale, ha postato una sua foto durante una sessione di allenamento che dovrebbe fugare ogni dubbio sul fatto che i suoi muscoli siano veri! Guardate! Inoltre, se date uno sguardo alla didascalia sotto all'immagine lui, con lo spirito che lo contraddistingue, ha minuziosamente descritto tutto il duro lavoro dietro questi risultati!

Questa non è la prima volta che Levi cerca di rispondere a chi lo critica, ma crediamo davvero che stavolta nessuno potrà dire che sembra minuto, no?

Di certo, se la Warner iniziasse a rilasciare delle immagini ufficiali di lui in costume, forse lo aiuterebbe, non vi pare? Diteci come la pensate nei commenti!

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Shazam! Arriva in sala il 5 aprile 2019.