Shazam!, tutti gli stuntmen riuniti in una foto di gruppo

Shazam! si è rivelato un successo, amato dal pubblico ed elogiato dalla critica, tanto che Henry Gayden ha già iniziato a scrivere il seguito. Negli ultimi giorni, le controfigure degli attori del film sono comparse in una foto di gruppo in costume.

Dopo il flop di Justice League del 2017, ci ha pensato Shazam! a risollevare le prospettive del DC Extended Universe. Molti fan si chiedono quali personaggi faranno parte del futuro del DCEU, oltre ai “soliti” Batman e Superman, e dopo il successo di Aquaman e Wonder Woman sembra proprio che anche il supereroe interpretato da Zachary Levi tornerà sul grande schermo.

Intanto, le controfigure dei personaggi principali del film si sono riunite per una foto pubblicata su Instagram. I cinque attori si sono messi in posa, in costume, e la didascalia recita: "The stunt Shazamily baby".

In effetti, il personaggio di Levi non è l’unico supereroe in Shazam! Anche i fratelli adottivi di Billy Batson ottengono dei poteri speciali nel film, e tutti insieme formano la famiglia Shazam.

La foto è apparsa sul profilo ufficiale dello stuntman Alex Armbruster, che ha lavorato anche in Dark Phoenix. Recentemente, Zachary Levi si è detto orgoglioso di come il film tratta la diversità. L'attore, a quanto afferma, si è divertito lavorando con la DC molto più che con la Marvel.