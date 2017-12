Shazam!: si sono aggiunti al cast Ian Chen e Jovan Armand nei panni degli amici di Billy

Trovati due amici diin Shazam! Si sono infatti aggiunti al cast i giovanissimi, che interpreteranno i compagni del protagonista.

Deadline ha riportato la notizia che Ian Chen (Fresh off the Boat) e Jovan Armand (Bella and the Bulldogs) si uniranno al film: Chen interpreterà Eugene e Armand sarà invece Pedro, entrambi amici di Billy Batson/Shazam (Asher Angel).

Per chi ha confidenza con i fumetti, non sarà difficile immaginare il ruolo che i ragazzi interpreteranno visto che Eugene e Pedro, insieme a Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) e Darla Dudley, sono estremamente coinvolti nelle avventure DC Comics: nella timeline Flashpoint (qualcosa che vedremo molto presto nell'Universo Esteso DC), il gruppo acquisisce addirittura dei superpoteri e diventano così membri della famiglia Marvel.

Per ora non sappiamo come saranno trattate cinematograficamente le avventure di questi ragazzi, però abbiamo finalmente dei volti a cui associarli. E poi aggiungiamo un altro strato alla storyline di Billy, che inizia decisamente a prendere forma.

Il cast di Shazam! include anche Zachary Levi nei panni dell'alter ego adulto e "pompato" di Billy, Mark Strong come Dr. Sinvana, e Grace Fulton in un ruolo che deve ancora essere specificato dalla produzione.

Shazam! sarà diretto dal regista David F. Sandberg che ha recentemente annunciato che altre informazioni sul cast verranno date molto presto.

Justice League è al momento in sala, ma le altre pellicole DC in uscita sono, rispettivamente: Aquaman il 21 dicembre 2018; Shazam! il 5 aprile 2019; Wonder Woman 2 il 1 novembre 2019; Cyborg il 3 aprile2020 e Green Lantern Corps il 24 luglio 2020.