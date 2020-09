Shazam!, la sfida di David F. Sandberg vi mostra il dito medio per quattro ore

Nel mentre della lavorazione dell'attesissimo Shazam! 2, il regista e sceneggiatore David F. Sandberg ha deciso di cimentarsi in una demenziale sfida via social, mettendosi in posa e mostrando il dito medio (anzi, due dita medie!) per quattro ore ai suoi fan, per divertirsi e sfottere appassionati e follower.

L'autore ha precedentemente spiegato sulla famiglia Shazam: "Sì, ora sono tutti supereroi, una famiglia con i super poteri. E finalmente possiamo vederli in azione. Nel primo film, per ovvi motivi, ne abbiamo avuto soltanto un piccolo assaggio, quindi sviluppare questa parte d'azione è davvero qualcosa che non vediamo l'ora di poter realizzare".



Il film, che come annunciato proprio durante l'acclamata convention virtuale, sarà intitolato Shazam! Fury of the Gods, vedrà Zachary Levi pronto a riprendere il suo ruolo di bambino diventato supereroe, mentre Asher Angel tornerà nei panni del giovane Billy Batson. Nel cast ci saranno anche i giovani Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman), Grace Fulton (Mary Bromfield), Ian Chen (Eugene Choi), Jovan Armand (Pedro Peña), Faithe Herman (Darla Dudley), mentre Adam Brody, Michelle Borth, Ross Maggiordomo, DJ Cotrona e Meagan Good interpreteranno ancora una volta le loro controparti adulte e superpotenti.

Nonostante l'incertezza scaturita dalla pandemia, Shazam! Fury of the Gods è attualmente previsto per le sale cinematografiche il 4 novembre 2022.

Qualche mese fa, sempre David F. Sandberg aveva trollato i fan con la pubblicazione del primo trailer ufficiale, ma come può esistere un trailer se le riprese non sono ancora iniziate? E' semplice, cliccate sul link evidenziato per scoprirlo!