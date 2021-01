Shazam, Sarah Shahi si prepara al film a colpi di fumetti

Nel marasma generale che regna da tempo all'interno del DC Extended Universe si rischia sempre di perdere l'orientamento: mentre i pensieri di tutti sono rivolti alla Snyder Cut di Justice League, alle critiche a Wonder Woman 1984 e ai patemi di Flash, ecco dunque che in silenzio continua la produzione di Black Adam.

I lavori sul film che porterà finalmente sul grande schermo il celebre antieroe DC che avrebbe dovuto figurare come villain nel sequel di Suicide Squad sono pronti ad entrare nel vivo, a meno di clamorosi slittamenti: secondo le ultime news, infatti, le riprese di Black Adam prenderanno il via durante la prossima primavera.

Ma come si stanno preparando i protagonisti del film? Conoscendo The Rock, non abbiamo dubbi che il grosso della sua preparazione consista nel darci dentro in palestra, ma cosa ne è invece di Sarah Shahi? A toglierci il dubbio arriva l'attrice stessa, che con una foto postata su Instagram ha voluto mostrare ai fan la dedizione con cui si sta dedicando allo studio dei fumetti di Black Adam: "Ricerche" scrive l'attrice, mettendo in bella mostra tre numeri della nota serie a fumetti DC. Cominciamo, intanto, ad entrare in ottica universo condiviso: Gal Gadot, ad esempio, ha parlato delle possibilità di un suo cameo in Black Adam.