Shazam!: Sandberg si diverte, stuzzicandoci con un folle crossover Superman/Black Adam!

, il regista che porterà sul grande schermo il cinefumetto DCEU, Shazam! , è famoso per il suo modo ironico di postare tutto quanto riguardi il film, su Instagram. Ma adesso ha portato lo scherzo a un altro livello.

Infatti il regista si è divertito con le action figure di Black Adam, Superman, Freddy Kruger e altri personaggi, facendoci capire, tramite IG, che si sta divertendo un sacco all'idea di girare questo cinecomic! Date pure un'occhiata al post, qui sotto.

Del film, Shazam!, non sappiamo molto; le notizie arrivano scaglionate, per così dire. Di certo sappiamo chi sarà membro del cast, e il titolare del ruolo del supereroe, Zachary Levi, ha recentemente - come già pubblicato qualche giorno fa - postato una caption che lo voleva avvicinarsi al momento dell'inizio delle riprese:

"Stiamo andando a Toronto per fare un filmetto che si chiama Shazam! Le riprese saranno lunghe. Saranno fatte nel pieno dell'inverno. Non sono sicuro di come questo mi faccia sentire."

E, per quanto riguarda i personaggi di Superman e Black Adam, l'Uomo d'Acciaio pare che sarà presente (un'apparizione secondo alcuni rumor), nel film, mentre Black Adam dovrebbe far capolino in Suicide Squad 2, prima che venga realizzato il suo solo movie, con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson.

In Shazam! vedremo recitare Zachary Levi come protagonista, Asher Angel come Billy Batson, Grace Fulton come Mary Marvel, Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freedman, Cooper Andrews, Faithe Herman, Ian Chen come Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro e Mark Strong come Dottor Sivana.

Shazam! arriverà al cinema il 5 aprile 2019.