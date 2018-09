Shazam!, rivelato il cameo di Henry Cavill che non comparirà nel film

Ieri è stato riportato che le strade di Henry Cavill e della Warner si sarebbero definitivamente divise, e che l'attore non interpreterà più Superman nei prossimi film DC.

Ora, l'insider di The Wrap Umberto Gonzalez ha riportato che Cavill sarebbe dovuto apparire nel film di David F. Sandberg, ma la scena non è mai stata filmata.

A quanto pare, "il cammeo di Superman in Shazam! arrivava alla fine del film ed era incentrato su un incontro fra Clark e Billy Batson, il ragazzo che si trasforma in Shazam. Superman gli avrebbe detto: 'Ehi, ti terremo d'occhio', o una cosa del genere. Sarebbe stato molto bello da vedere, ma soprattutto sarebbe servito a livello narrativo per preparare il terreno a Shazam in vista del suo ingresso nella Justice League e per avvicinare Superman al film di Black Adam."

Sfortunatamente, le probabilità che la scena verrà inserita nel film sono ormai assolutamente inesistenti, anche se è sempre possibile che l'allontanamento di Henry Cavill dal DCEU possa essere solo una tattica di negoziazione.

Tra i prossimi film di Warner Bros. per l'etichetta DC ricordiamo Suicide Squad 2, The Flash, Supergirl e Batgirl. Di imminente pubblicazione invece Aquaman (1 gennaio 2019), Shazam! (5 aprile 2019), Joker (4 ottobre 2019) e Wonder Woman 1984 (1 novembre 2019).