Shazam: rivelati finalmente tutti i dettagli sul cameo di Henry Cavill

Come molti di voi sapranno, Henry Cavill inizialmente sarebbe dovuto comparire in Shazam! di David F. Sandberg attraverso un breve cameo nella scena finale.

Chi ha visto il film si sarà sicuramente accorto della presenza di Superman nell'ultima scena, un Uomo d'Acciaio però senza volto e ripreso dal collo in giù: il costume indossato era inequivocabilmente quello del Superman di Cavill, solo che l'uomo che lo aveva addosso non era la star ma uno stunt-man.

Non è ancora chiaro come mai l'apparizione di Cavill precedentemente decisa è stata mandata a monte (si parla di impegni inderogabili dell'attore durante le riprese, ma anche di mancati accordi finanziari) ma per lo meno adesso sappiamo come sarebbe dovuta essere la scena originale: a spiegarlo Sandberg in persona nel corso di un Q&A su Instagram:

"Superman doveva sedersi a tavola. Lui e Shazam facevano anche una breve chiacchierata. C'era una battuta sul tipo di cibo che veniva servito a scuola, e poi la sequenza finiva con Freddy che si avvicinava a Superman e diceva: 'Ho così tante domande da farti!'. Clark apriva la bocca per rispondere, e il film terminava."

Vi ricordiamo che il franchise si espanderà anche con uno spin-off su Black Adam, con Dwayne Johnson nei panni dell'anti-eroe. Il cross-over tra i due personaggi arriverà in Shazam! 3.