Shazam!: le riprese del sequel potrebbero partire già questa estate

Secondo un nuovo rumor pubblicato da Geeks WorldWide, le riprese del sequel dedicato a Shazam potrebbero partire già dalla prossima estate, un dato più che verosimile visto che il film ha una data d'uscita fissata all'aprile del 2022. La DC è già in fase avanzata per quanto riguarda le riprese dei suoi film in arrivo nel 2021.

Il sito inoltre specifica che l'entrata in produzione di Shazam! 2 dovrebbe avvenire nel mese di luglio, con David F. Sandberg di ritorno alla regia dopo aver incassato più di 300 milioni di dollari dal primo film di questo franchise, una cifra di quasi quattro volte superiore al budget prefissato del film. Zachary Levi e Asher Angel riprenderanno ovviamente i loro ruoli, rispettivamente di Shazam e Billy Batson. Proprio Angel lo scorso dicembre aveva rivelato che le riprese sarebbero iniziate molto presto: "Penso che le riprese inizieranno molto presto, sono davvero eccitato. Non so bene cosa succederà, non ho ancora letto la sceneggiatura."

Chi di recente si era espresso sulla trama del prossimo film, ancora assolutamente top secret, è stato proprio Levi nel corso del Celebrity Preview Fan Fest senza sbilanciarsi troppo ovviamente: "Vediamo, cos'è che potete aspettarvi di vedere in Shazam! 2 e che posso rivelarvi? Ci sono dei laser da cecchino puntati su di me in questo momento? A parte scherzi, potete sicuramente aspettarvi la stessa meraviglia del primo film. L'unica cosa che posso dirvi e che non penso sia spoiler è questa: ora che si è formata la Shazam Family... beh, possiamo aspettarci molto di più su di loro". Ha continuato: "Siamo come de piccoli Power Rangers, il che è piuttosto fantastico. Ora abbiamo solo bisogno di un ranger rosa. E potrebbe anche esserci". Ridendosela, poi, ha concluso: "Mi dispiace ma non posso dire proprio nulla. Mi dispiace davvero".

La Warner/DC in questo momento è in fase molto avanzata nelle riprese dei suoi progetti in uscita nel 2021: sul set in questo momento sono in corso le riprese di The Suicide Squad di James Gunn e di The Batman di Matt Reeves, dal quale capiremo che tipo di universo cinematografico vorrà impostare lo studio di produzione dopo il fallimento del corso iniziato da Zack Snyder. Non dimentichiamo poi che presto inizieranno le riprese di Black Adam, spin-off proprio di Shazam!, con Dwayne Johnson protagonista (e produttore). Proprio quest'ultimo è già in fase di allenamento per il film e non vede l'ora di collaborare con il direttore della fotografia Lawrence Sher, già DOP nel film 2 volte Premio Oscar Joker.

L'uscita di Shazam! 2 nelle sale è fissata al 1 aprile 2022, mentre il 22 dicembre 2021 debutterà lo spin-off su Black Adam con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione di Shazam!.