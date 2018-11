Shazam!, le riprese aggiuntive dureranno più del previsto

Nelle prossime settimane dovrebbe essere rilasciato un nuovo trailer, quindi restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

A causa di recenti produzioni problematiche come Justice League e Solo: A Star Wars Story il termine "reshoot" è diventato per i più una sorta di sinonimo di "maledizione", tuttavia è importante tener presente che le riprese aggiuntive sono praticamente la norma quando si tratta di produzioni ad ampio budget. Secondo tutti i resoconti, la produzione di Shazam sta andando a gonfie vele e l'estensione delle riprese era già prevista da settimane.

Dopo il fallimento sia di critica che di incassi di Justice League la Warner Bros. è chiamata ad aggiustare il tiro per il suo universo cinematografico DC, e spera già di farlo a gennaio con Aquaman di James Wan. Quando il film con Jason Momoa ed Amber Heard uscirà in tutto il mondo, David F. Sandberg avrà appena completato le riprese aggiuntive del prossimo film della saga DC, con protagonista Zachary Levi.

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it.