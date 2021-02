Shazam!, il regista e Zack Snyder hanno parlato di progetti futuri?

Attraverso un intervento sui social media, il regista di Shazam! David F. Sandberg ha parlato del suo rapporto con Zack Snyder alla luce del fatto che nel suo film si fanno continui riferimenti alla presenza di Superman e Batman in quell'universo, anche se il tono utilizzato da Shazam! è molto più leggero e da commedia, e meno serioso.

Un fan giustamente chiedeva se Snyder si fosse messo in contatto con Sandberg, dato che non è stato coinvolto nella produzione di Shazam!, al contrario invece delle produzioni di Wonder Woman e Aquaman. La risposta di Sanberg è stata: "No, non l'ho mai conosciuto né parlato con lui. Non so nemmeno cosa stia accadendo con il film di Black Adam, e si tratta di un personaggio di Shazam, quindi come vedi non sono molto inserito in queste cose. Ho semplicemente visto i film di Snyder e realizzato Shazam come se quegli eventi fossero veri ma anche in un mondo in cui esistevano i giocattoli DC".

Sandberg è attualmente al lavoro sul sequel della pellicola con Zachary Levi, intitolata Shazam! Fury of the Gods e che vedrà il ritorno di tutti i personaggi principali, ma ci sarà un grande assente: Henry Cavill non sarà nel film. La conferma arriva da due fonti con conoscenza diretta della produzione e dei piani futuri di Cavill, il cui ritorno nei panni di Superman era stato annunciato lo scorso maggio con l'avvio delle trattative tra l'attore e Warner Bros. Al tempo l'Hollywood Reporter aveva indicato Shazam! 2 tra i progetti con la maggiore probabilità di riportare il personaggio sul grande schermo (ipotesi confermata anche dalle recenti parole di Sandberg), anche per via del cameo a sorpresa del primo Shazam!, ma a quanto pare lo studio opterà per una diversa soluzione.

Nel frattempo DC Films sta lavorando alla pre-produzione del film di Flash con protagonista Ezra Miller, progetto affidato a Andy Muschietti (IT, IT - Capitolo 2) che vedrà il ritorno di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispettivi Bruce Wayne/Batman.