Shazam!: il regista rivela che ci saranno più o meno 20 scene post-credit!

Per la precisione in Shazam! pare vedremo poco meno di 20 scene post titoli di coda! Almeno è quanto ha recentemente rivelato il regista, David Sandberg, al comando del cinefumetto con protagonista Zachary Levi e Asher Angel.

Naturalmente è uno scherzo! La risposta è una divertente presa in giro del regista a un fan preoccupatissimo di sapere quante scene post-credit avremmo visto ala fine del cinecomic sull'eroe che racchiude in sé la forza degli dèi. Nel post che ha messo online il regista si vedono diverse action figure degli eroi DC, compresi Superman e Wonder Woman e, nei commenti, c'è il simpatico scambio con il fan.

E attenzione, Sandberg ci ha tenuto a sottolineare che questi pupazzetti non stanno ad indicare la presenza degli eroi della Justice League in Shazam!, bensì servono come "rimpiazzi" per altri personaggi che non hanno le action figure. Per esempio Flash sta lì al posto di Billy Batson!

Date un'occhiata al post in calce. Shazam! arriverà al cinema il 5 aprile 2019 (USA).

La sinossi ufficiale: "Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong)."