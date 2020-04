Shazam!: il regista rivela un cameo segreto che nessuno aveva ancora individuato

Nel corso di un evento organizzato in questi giorni di quarantena forzata in tutto il mondo causa Coronavirus da ComicBook, il regista David F. Sandberg ha partecipato a una visione collettiva del suo Shazam! rivelando anche l'esistenza di un cameo segreto sfuggito a tutti.

Mentre commentava il film, Sandberg ha infatti rivelato il cameo a sorpresa di un volto noto: "Uno dei tipi che esce fuori dallo strip-club è Seth Green che quel giorno era venuto in visita sul set". Se non ci credete e volete vederlo con i vostri occhi, date un'occhiata al frame posto in calce a questa news, lo si vede mentre passa sullo sfondo e fissa proprio Shazam.

Nel corso della stessa serata, Sandberg ha poi confermato che le riprese del sequel sarebbero dovute iniziare quest'anno, ma che i piani cambieranno sicuramente a causa del recente stop alle produzioni per via dell'emergenza sanitaria in corso: "Beh, vediamo come andrà, perché avremmo dovuto iniziare le riprese quest'anno. Però chi lo sa quanto andrà avanti questa situazione? Voglio dire, ora sembra che ogni film verrà rinviato, quindi dovremo capire anche cosa accadrà a Shazam!. Io sto continuando a lavorare alla sceneggiatura. Possiamo ancora farlo, perciò continuiamo così e tra un paio di mesi vedremo come sarà la situazione".

L'emergenza Coronavirus ha posticipato le riprese di tutte le grandi produzioni di Hollywood, comprese quelle targate Warner Bros. e DC Films, e come fa notare il regista al momento è difficile prevedere l'impatto che ciò avrà nei confronti dele riprese previste per i mesi successivi. Per ora, l'unica mossa ufficiale dello studio è stato il rinvio di Wonder Woman 1984 ad agosto.

Ricordiamo che l'uscita del sequel di Shazam! è al momento programmata per il 1° aprile 2022.