Shazam! il regista conferma che l'ambientazione del film è invernale!

Il regista del cinecomic che vedrà protagonista Zachary Levi nei panni dell'eroe titolare, SHAZAM!, David F. Sandberg, ha confermato in una recente intervista che l'ambientazione di questo nuovo film DCEU sarà invernale.

Parlando con Film Riot, durante il loro Podcast, Sandberg ha detto che la pellicola sarà ambientata in inverno e che questo avrà un impatto visuale molto importante sul cinefumetto. "Dicevo spesso: sì, voglio che questo sia un classico film di supereroi. Si svolge in inverno, quindi ci sono un sacco di esterni bui, ma con un sacco di luci colorate e cose che li circondano."

A dire il vero, avendo visto alcune foto dal set, alcuni fan avevano già speculato sul fatto che l'ambientazione di SHAZAM! potesse essere invernale. Comunque il regista tempo fa aveva detto di questa pellicola a tema supereroi:

"Questo film sarà molto diverso da quello che ho fatto finora, perché non è un film horror ed ha un tono molto più leggero. È comunque qualcosa che non vedo l'ora di provare."

Sinossi: "Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong)."