Shazam, Rachel Zegler nel cast del sequel Fury of the Gods: il ruolo è segreto!

The Wrap ha riportato in esclusiva che Rachel Zegler, una delle attrici del remake di West Side Story di Steven Spielberg, ha ottenuto una parte misteriosa in Shazam: Fury of the Gods, sequel del cinecomic DC Films con protagonista Zachary Levi.

Pochi minuti dopo l'annuncio del solito Umberto Gonzalez, storicamente vicino a tutto ciò che riguarda la DC Films, l'attrice è uscita allo scoperto su Twitter: "Avrò un ruolo chiave nell'era di Shazam 2", accrescendo l'alone di mistero che circonda la sua parte. Dal canto suo, il protagonista Zachary Levi - sempre su Twitter - le ha dato il benvenuto nella 'Shazamily', la famiglia Shazam al centro della saga.

Rachel Zegler è una debuttante a Hollywood, avendo battuto altre 30.000 candidate per il ruolo principale di Maria nell'imminente West Side Story di Steven Spielberg: il remake del leggendario musical, purtroppo ancora inedito a causa dei tanti posticipi dovuti alla pandemia, dovrebbe debuttare il prossimo dicembre, praticamente ad un anno esatto dalla sua originale data di uscita.

Per quanto riguarda il sequel di Shazam, i dettagli sul suo ruolo rimangono segreti ma sappiamo già che la Zegler è la seconda americana di origini colombiane ad essere scelta per cinecomic DC, dopo che qualche giorno Sasha Calle è stata annunciata come Supergirl nel prossimo film The Flash. Vi ricordiamo che nel 2019 Shazam!, basato sul personaggio di DC creato da Bill Parker e C.C. Beck, ha aperto in testa al botteghino conquistando un totale di $365 milioni al botteghino.

Il sequel vanterà la stessa squadra del film originale, con David F. Sandberg alla regia di una sceneggiatura di Henry Gayden e Chris Morgan, e probabilmente si intreccerà con lo spin-off Black Adam, con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson.