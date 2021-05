Shazam! e quei membri della crew ripresi per sbaglio: ecco la scena incriminata

Shazam! è stato uno dei film del (fu?) DC Extended Universe più apprezzati dal pubblico, che ha saputo premiarne i toni scanzonati il giusto, il ritmo sostenuto e, soprattutto, la scelta azzeccatissima di un attore protagonista come Zachary Levi. Un film senza errori, dunque? Forse non esattamente.

Anche l'opera di David F. Sandberg ha infatti i suoi scheletri nell'armadio, dei quali il più clamoroso è probabilmente quello che riguarda delle presenze indesiderate apparse durante una delle sequenze clou del film.

Ma andiamo con ordine: la scena in questione è quella del combattimento contro il Dr. Sivana, con il nostro Shazam che vola all'interno di un centro commerciale tra l'indifferenza di alcune persone presenti sul posto. Ebbene, quei passanti che osservano con sufficienza lo svolgersi dell'azione sono tutt'altro che delle comparse casuali: si tratta, infatti, di alcuni membri della crew del film finiti per sbaglio nell'inquadratura.

Sandberg e soci si accorsero dell'errore soltanto successivamente, decidendo quindi di rimediare aggiungendo in digitale delle buste per far sì che i nostri avessero effettivamente l'aspetto di passanti in vena di shopping: decisamente più veloce di rigirare l'intera scena! Eravate a conoscenza di questo piccolo segreto? Fatecelo sapere nei commenti! Qualcuno, intanto, ha notato un errore nel casting di Shazam!