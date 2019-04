Shazam!: pubblicato un esilarante video promozionale

Mentre stanno iniziando ad uscire le prime recensioni del cinecomic, Warner Bros. ha reso disponibile online, tramite il proprio canale YouTube, un nuovissimo spot televisivo di Shazam!, che vi lascerà senz'altro a bocca aperta! Lo trovate, come sempre, all'interno di questa news.

Ebbene sì. Anche la celebre major statunitense non ha resistito alla tentazione di promuovere il film in maniera non convenzionale. Tramite il video, molti hanno inizialmente gioito all'idea di assistere ad un primo, entusiasmante filmato inerente all'annunciato sequel di Aquaman. Un'illusione che, dopo pochi secondi, viene però distrutta da un sorridente e divertito Shazam, pronto e carico per ricordarci che, in settimana, il suo film arriverà finalmente nelle sale!

Come si può evincere dal filmato, il progetto sembra quindi rappresentare un netto cambiamento, in positivo, per l'elettrizzante futuro degli eroi DC Comics. Nonostante la strategia della Warner, infatti, il regista David F. Sandberg ha avuto la possibilità di raccontare la sua versione della storia, confezionando un film assolutamente irriverente e spensierato, destinato a far parlare di sé per molti mesi a venire.

Il film, primo standalone ufficiale dedicato al personaggio, vedrà dunque il giovane Billy Batson (interpretato da Asher Angel) tuffarsi verso le sue primissime avventure da supereroe, in compagnia di valorosi alleati e circondato da un'atmosfera di assoluta spensieratezza.

E voi, avete in programma di fiondarvi in sala a vedere il film?