Shazam!, pubblicata una clip esclusiva del nuovo film Worlds of DC

Dopo aver svelato le scene post-credit, la produzione di Shazam! ha rilasciato tramite Complex Pop Culture una nuova clip esclusiva del film diretto da David F. Sandberg.

Come al solito potete visionarla in calce all'articolo.

Nel video ci viene mostrato che il protagonista Billy (Asher Angel) scopre che essere un supereroe e avere dei poteri così straordinari non è sempre facile come si possa pensare: insieme a Freddy (Jack Dylan Grazer), Shazam (Zachary Levi) sta cercando di scoprire il funzionamento dei suoi poteri, nello specifico come fare per iniziare a volare ... ma il primo tentativo non andrà esattamente come previsto.

Vi ricordiamo che Shazam!, che ha già battuto Aquaman alle anteprime vendute su Fandango, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 3 aprile.

L'opera, ovviamente tratta dall'omonimo fumetto edito da DC Comics, fa parte del nuovo corso Worlds of DC, con il quale la Warner Bros. cercherà di dare maggiore spazio a storie indipendenti piuttosto che costruire un Universo Condiviso sulla falsa riga di quello dei Marvel Studios. La storia racconta di Billy, un orfano che vive in una casa famiglia insieme a tanti suoi coetanei. Un giorno, il ragazzo incontra un misterioso mago che gli concede il potere di Shazam: pronunciando la parola magica 'Shazam', Billy sarà in grado di trasformarsi in un supereroe adulto con i poteri degli dei.