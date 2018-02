Shazam!, produzione al via: ecco la sinossi e il cast al completo

Come anticipato da noi nei giorni passati, le riprese di Shazam! , nuovo cinefumetto targatoprodotto dalla, sono ufficialmente iniziate e lo studio ha diffuso un comunicato stampa che svela sinossi e cast.

A seguire il comunicato stampa:

"E' iniziata la produzione di 'Shazam!' della New Line Cinema. David F. Sandberg ('Annabelle: Creation') dirige la storia di origini con un cast che include Zachary Levi (la serie tv 'Chuck') nel ruolo del SuperEroe protagonista della DC, Asher Angel (la serie tv 'Andy Mack') nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (i film di 'Kingsman') nel ruolo del Super-Cattivo Dr. Thaddeus Sivana. Peter Safran ('Aquaman', 'Conjuring', 'Annabelle') sarà il produttore.

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), esclamando la parola 'SHAZAM!', questo ragazzino adottato di 14 anni può tramutarsi nel SuperEroe adulto Shazam (Levi), grazie ad uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all'interno di un corpo da Dio e muscoloso, Shazam fa quello che farebbe ogni ragazzo con i superpoteri: si diverte con loro! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare raggi dalle sue mani? Può saltare i suoi compiti in classe? Shazam decide di testare i suoi poteri con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma deve imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

“Shazam!”, inoltre, vedrà nelcast Jack Dylan Grazer (“IT”) nel ruolo del miglior amico di Billy e superfan dei Supereroi, Freddy, parte della famiglia adottiva che vede anche Mary, interpretata da Grace Fulton (“Annabelle: Creation”); Darla, interpretata da Faithe Herman (la serie tv “This is Us”); Eugene, interpretato da Ian Chen (la serie tv “Fresh Off the Boat”); e Pedro, interpretato da Jovan Armand (la serie tv “Hawaii Five-O”). Cooper Andrews (la serie tv “The Walking Dead”) e Marta Milans (la serie tv “Killer Women”) interpretano i loro genitori adottivi Victor e Rosa Vasquez, mente Ron Cephas Jones (“This is Us”) sarà lo Stregone.

Christopher Godsick, Jeffrey Chernov, Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia sono i produttori esecutivi.

Il team creativo di Sandberg include il direttore della fotografia di “Annabelle: Creation” Maxime Alexandre, la scenografa Jennifer Spence, il montatore Michel Aller e il costumista Leah Butler.

Girato principalmente a Philadelphia, Pennsylvania, le riprese si svolgeranno anche a Toronto.

Ambientato nell'Universo DC ma con il suo tono umoristico e da famiglie, il personaggio è apparso per la prima volta in Whiz Comics del 1940 creato da Bill Parker e C.C. Beck.

Una produzione New Line Cinema, “Shazam!” uscirà nei cinema statunitensi il 5 Aprile 2019. Sarà distribuito nel mondo da Warner Bros. Pictures, a Warner Bros. Entertainment Company."