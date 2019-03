Shazam!, online le prime recensioni del film, rivelato il punteggio Rotten Tomatoes

Dopo la pubblicazione della recensione di Shazam! a cura del nostro Luca Ceccotti, stanno sbucando online anche i pareri della stampa americana, e siamo lieti di informarvi che, almeno dal punto di vista della critica, i Worlds of DC si preparano ad un altro successo.

Secondo il The Hollywood Reporter, "il film beneficia delle straordinarie prestazioni sia degli artisti adulti che di quelli più giovani. Levi è un piacere nel ruolo centrale, trasmette in modo esilarante l'adolescenza sciocca del bambino che si nasconde nel suo corpo da supereroe adulto, mentre Strong usa la sua intensità e la sua fisicità per rendere il suo cattivo terribilmente temibile, pur offrendo sottili gesti comici lungo la strada."

USA Today rilancia, affermando che "Superman e Batman non moriranno mai, ma in Shazam, un personaggio che è in giro da settant'anni e che arriva solo ora sul circuito mainstream, i giovani troveranno un nuovo eroe."

JoBlo invece, che promuove il film addirittura con un 9/10, afferma: "Ci sono così tanti momenti che si sviluppano in questo film che ti faranno sorridere da orecchio a orecchio per quanto sono perfetti e intelligenti; si rivolgono alle famiglie ma abbracciano il mondo intero e ci raccontano delle situazioni in cui viviamo. Non si tratta di una rielaborazione stantia di tutto ciò che avete visto prima e questa è una cosa bellissima. Beneficia anche di alcuni momenti davvero entusiasmanti ed eroici, e nonostante i difetti nel ritmo o nello stile, SHAZAM! è un vero gioiello."



In aggiunta, vi indichiamo che il film di David F. Sandberg ha esordito su Rotten Tomatoes con una percentuale di gradimento del 97%.

Vi ricordiamo che il film arriverà in Italia dal prossimo 4 aprile. Nell'attesa, vi rimandiamo al nuovo materiale promozionale, che include uno spot e un poster con Zachary Levi.